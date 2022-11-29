ВМС США опровергли незаконное вторжение в территориальные воды Китая

Ракетный крейсер Chancellorsville якобы прошел в соответствии с нормами международного права.

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В ВМС США опровергли заявление Пекина о том, что ракетный крейсер Chancellorsville незаконно вторгся в китайские территориальные воды у островов Наньша. Корабль якобы прошел в соответствии с нормами международного права.

Ракетный крейсер действовал в рамках принципа свободы открытого моря. Об этом заявили в официальном аккаунте Седьмого флота ВМС США в Twitter.

Напомним, ранее о вторжении сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования НОАК Тянь Цзюньли. По его словам, американский корабль нарушил суверенитет Китая.

Силы НОАК организовали мероприятия для предупреждения и сопровождения крейсера. Американский корабль в итоге покинул воды у островов Наньша.