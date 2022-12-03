Замерзшее единство: чем для НАТО и ЕС чревата грядущая зима
Посол Польши в США Марек Магиеровский назвал грядущую зиму проверкой единства стран коллективного Запада против России.
«Предстоящая зима <…> будет очень интересна с точки зрения нашего нынешнего подхода и тех трещин, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас», - отметил он в интервью изданию Newsweek.
По мнению дипломата, наступающие холода несут опасность жителям Европы, несмотря на почти заполненные подземные газохранилища.
«Все наши хранилища сейчас заполнены, буквально на 100%, что не означает, что мы полностью в безопасности, потому что многое зависит от климата и температур...», - добавил Магиеровский.
Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоресурсов, а не наоборот. Стремление Брюсселя закупать более дорогие ресурсы у своих американских партнеров дипломат иронично назвал отличным решением.