В стране и мире Замерзшее единство: чем для НАТО и ЕС чревата грядущая зима Ян Брацкий Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла крупнейшего поставщика энергоресурсов. © Фото: Frank May, picture alliance, GlobalLookPress Читайте нас на: Посол Польши в США Марек Магиеровский назвал грядущую зиму проверкой единства стран коллективного Запада против России. «Предстоящая зима <…> будет очень интересна с точки зрения нашего нынешнего подхода и тех трещин, которые появились недавно среди союзников по НАТО и ЕС. Эта зима станет лакмусовой бумажкой для всех нас», - отметил он в интервью изданию Newsweek. По мнению дипломата, наступающие холода несут опасность жителям Европы, несмотря на почти заполненные подземные газохранилища. «Все наши хранилища сейчас заполнены, буквально на 100%, что не означает, что мы полностью в безопасности, потому что многое зависит от климата и температур...», - добавил Магиеровский. Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоресурсов, а не наоборот. Стремление Брюсселя закупать более дорогие ресурсы у своих американских партнеров дипломат иронично назвал отличным решением. Экспертное мнение и аналитика