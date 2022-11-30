Постпред РФ в Вене: Европа потеряла Россию как главного поставщика ресурсов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоресурсов, а не наоборот. Данное высказывание он опубликовал в Twitter в ответ на сообщение директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.
«Европа потеряла Россию как своего крупнейшего поставщика энергоносителей, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене?» - спросил Ульянов.
Стремление Европы закупать более дорогие ресурсы у своих американских партнеров дипломат иронично назвал отличным решением.
Ранее сообщалось, что США оказывают давление на ЕС для введения потолка цен на российскую нефть. Свое участие в решении данного вопросы Соединенные штаты мотивировали наличием у них «жизненно важных» интересов.