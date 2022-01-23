Экс-премьер Украины назвал бредом заявления о приводе его к власти

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «чушью и бредом» сообщения британского МИД о том, что Кремль якобы планирует привести его в власти на Украине и поддерживает с ним контакты по данному вопросу.

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать. Это называется "без меня меня женили"», - сказал Азаров корреспонденту ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Великобритании заранее подготовили провокационную информацию о том, что Россия якобы планирует сменить власть на Украине. Она отметила, что публикация намерено была обнародована в то время, когда в Москве будет ночь.