В МИД РФ заявили о «вбросе» Британии о смене власти на Украине

В Великобритании заранее подготовили провокационную информацию о том, что Россия якобы планирует сменить власть на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что публикация намерено была обнародована в то время, когда в Москве будет ночь.

«Заранее был подготовлен материал... было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01:30 по Москве. Они считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по средствам массовой информации... Мы отреагировали и будем реагировать», - сказала Захарова в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее российское посольство в Лондоне назвало анекдотичными заявления Великобритании в о том, что Россия якобы планирует привести к власти в Киеве «своего» кандидата. Отмечается, что упомянутый Британией политик находится под российскими санкциями, так как представляет угрозу российской национальной безопасности.