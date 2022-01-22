В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против РФ

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс представил законопроект, предполагающий наложение санкций, цель которых - экономические и другие последствия для РФ. Как сообщается в опубликованном документе, «это последует в случае вторжения или подрыва суверенитета Украины». Данный законопроект был внесен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США.

Среди основных положений представленного законопроекта значится введение санкций против «Северного потока - 2», российской добывающей промышленности, санкции по меньшей мере против трех российских финансовых институтов, а также в отношении представителей российских властей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Палаты представителей по иностранным делам США в Twitter-аккаунте.

Немногим ранее, сенаторы из Демократической и Республиканской партий Соединенных Штатов представили законопроект, позволяющий США направлять военную помощь на Украину по государственной программе ленд-лиз. Один из авторов предложения - республиканец Джон Корнин сообщил, что «двухпартийная группа сенаторов и я представили Закон о защите украинской демократии по ленд-лиз в ответ на угрозы России Украине». Согласно этому законопроекту, президент США имеет возможности «предоставлять во временное пользование оборонительные средства партнерам и союзникам США, если это отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов».