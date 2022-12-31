В стране и мире Bloomberg: Маск стал первым в истории, кто смог потерять $200 млрд Ян Брацкий Своего пика в $340 млрд состояние Илона Маска достигло 4 ноября 2021 года. © Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress Читайте нас на: Американский предприниматель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд, пишет Bloomberg. «Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года», - передает агентство. Две недели назад стало известно, что Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), французу Бернару Арно и его семье. На момент публикации рейтинга, состояние американца оценивалось в $176,8 млрд, тогда как Арно - в $188,6 млрд. Экспертное мнение и аналитика