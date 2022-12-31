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Bloomberg: Маск стал первым в истории, кто смог потерять $200 млрд

Ян Брацкий
08:37 31.12.2022
Своего пика в $340 млрд состояние Илона Маска достигло 4 ноября 2021 года.
Bloomberg: Маск стал первым в истории, кто смог потерять $200 млрд
© Фото: Patrick Pleul, ZB, GlobalLookPress
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Американский предприниматель и миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд, пишет Bloomberg.

«Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции компании Tesla обрушились в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года», - передает агентство.

Две недели назад стало известно, что Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), французу Бернару Арно и его семье. На момент публикации рейтинга, состояние американца оценивалось в $176,8 млрд, тогда как Арно - в $188,6 млрд.

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