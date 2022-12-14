Илон Маск перестал быть богатейшим человеком мира

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Американский предприниматель Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира президенту Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), французу Бернару Арно и его семье. Об этом свидетельствуют рейтинги журнала Forbes и агентства Bloomberg.

Согласно рейтингу Forbes Real Time Billionaires состояние Маска оценивается в 176,8 млрд долларов, тогда как Арно — в 188,6 млрд. За последние сутки Маск обеднел на 4,5 млрд (-2,49%), а Арно разбогател на 2,7 млрд (+1,44%).

Эксперты агентства Bloomberg оценили состояние Маска в 164 млрд, Арно — в 171 млрд.

На третьем месте в обоих рейтингах с состоянием в 134,9 и 125 млрд соответственно находится индийский бизнесмен Гаутам Адани.