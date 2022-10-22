Сын олигарха Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции

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Сын российского олигарха Михаила Фридмана, Александр Ожельский, попросил Киев снять с него введенные ранее санкции. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал на YouTube. По словам молодого человека, его удивил отказ Украины учесть его мнение насчет российской спецоперации.

«Не могу поверить, что единственная причина этих санкций - это моя связь с другим человеком. Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные», - заявил 22-летний Ожельский.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 гражданина России, некоторых иностранцев и 1,3 тыс. организаций. Под ограничения попал Александр Ожельский и другие члены семьи Михаила Фридмана.

Ранее глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что Таллин предложил Евросоюзу новый пакет антироссийских санкций. При этом глава кабмина Эстонии также признавалась, что вводить ограничения против Москвы становится все труднее. Она объяснила, что остается все меньше элементов, к которым можно применить экономические рестрикции.