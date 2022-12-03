Верховная рада может отменить договор об упрощенном пересечении границы РФ и Украины

В МИД Украины отметили, что законопроект был подготовлен в рамках осуществления комплекса мер по противодействию угрозам национальной безопасности страны.

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Верховная рада рассмотрит законопроект, который предполагает отмену договора от 18.10.2011 года об упрощенном пересечении российско-украинской границы жителями приграничных регионов. С соответствующим предложением выступило министерство иностранных дел Украины, после чего его одобрили в правительстве страны. Об этом сообщили в пресс-службе украинского МИДа.

«Упомянутое Соглашение фактически не применяется с 01.07.2022 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17.06.2022 г. №692», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что законопроект был подготовлен в рамках осуществления комплекса мер по противодействию угрозам национальной безопасности страны.

Ранее Китай упростил процедуру выдачи виз россиянам для всех целей, кроме туристических. Об этом рассказали в генеральном консульстве КНР в Хабаровске. В генконсульстве добавили, что требования для подачи заявления на визу не отличаются от тех, что были до пандемии коронавируса, за исключением необходимости предъявить сертификат о вакцинации.