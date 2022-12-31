Поднять моральный дух: военнослужащие ЦВО пообщались с близкими по телемосту

Телемост проводится не в первый раз с момента начала СВО, также перед его участниками выступили творческие коллективы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России организовало телемост с участниками специальной военной операции на Донбассе. В этот раз на связи с родными и близкими оказались военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО).

«Этот телемост мы проводим не в первый раз с начала спецоперации. Это один из тех редких случаев, когда можно родным и близким увидеть своих отцов, мужей и детей. Сегодня в преддверие Нового года организовали телемост. С той стороны наши военнослужащие – участники боевых действий. Со стороны Кызыла их родственники, дети, матери, а также глава республики. Культурную программу им подготовили, поздравления. Если мы смогли создать уютную атмосферу, то это поможет поднять боевой и моральных дух», - сказал исполняющий обязанности командира соединения Азат Фатхутдинов.

Перед участниками телемоста выступили артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО и творческий коллектив Республики Тывы. Такие телемосты в ЦВО проводятся регулярно в целях поддержания боевого духа личного состава и информирования семей военнослужащих.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов