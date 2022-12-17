Армия Армия Армия

Глаза в глаза: военнослужащие в зоне СВО пообщались с близкими по телемосту

05:00 17.12.2022
В проведении телемоста также приняли участие артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, пообщались с родными и близкими из Новосибирска. Кадры проведения специального телемоста опубликовало Минобороны РФ. Родственники и дети военнослужащих передали теплые слова и пожелания.

«Конечно, я обрадовалась. Эмоции меня переполняли в этот день. Сначала страх, потом радость. Думаю, неужели я его увижу вблизи? Это было супер. Это не передать словами, когда видишь. Я в восторге и не могу подобрать слов», - призналась супруга военнослужащего Алена.

Кроме того, в проведении телемоста приняли участие артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Совместно с участниками мероприятия они спели под гитару.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:04 В стране и мире
Видео
Путин заявил о готовности выслушать предложения военачальников по действиям в рамках СВО
03:00 Армия
Видео
«Готовы работать до победы»: летчик Су-35С рассказал о воздушных дуэлях в небе над зоной спецоперации
01:29 В стране и мире
ЕС включил три российских банка в новый пакет санкций против России
21:59 В стране и мире
Евросоюз опубликовал списки физлиц и компаний, попавших в девятый пакет санкций против РФ
00:27 В стране и мире
Видео
Вторые «Декабрьские научные чтения» стартовали в ЦВКГ им. Вишневского
Популярное
Видео
Путин о Евросоюзе: как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?
Видео
Путин: мы в кабалу не собираемся, ресурсы в экономике есть
Видео
Крикалев: есть угроза, что экипаж «Союза» придется возвращать другим кораблем
Видео
В осколках, воде и рыбах: видео разбившегося огромного аквариума в отеле в Берлине
Видео
Путин рассказал, что на следующее утро после прививки от гриппа уже занимался спортом
В Кремле заявили, что присоединение Чернигова и Одессы к России зависит от мнения граждан
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.