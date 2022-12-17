Глаза в глаза: военнослужащие в зоне СВО пообщались с близкими по телемосту

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, пообщались с родными и близкими из Новосибирска. Кадры проведения специального телемоста опубликовало Минобороны РФ. Родственники и дети военнослужащих передали теплые слова и пожелания.

«Конечно, я обрадовалась. Эмоции меня переполняли в этот день. Сначала страх, потом радость. Думаю, неужели я его увижу вблизи? Это было супер. Это не передать словами, когда видишь. Я в восторге и не могу подобрать слов», - призналась супруга военнослужащего Алена.

Кроме того, в проведении телемоста приняли участие артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Совместно с участниками мероприятия они спели под гитару.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов