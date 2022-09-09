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Столтенберг признал важными опасения Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Анна Касаткина
16:56 09.09.2022
Из 30 стран военного блока протокол о присоединении скандинавских стран к военному блоку подписали 24, рассказал генсек.
Столтенберг признал важными опасения Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии
© Фото: Boris Roessler, dpa, globallookpress
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Разногласия с Турцией по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии сохраняются, но в альянсе надеются в скором времени их преодолеть. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, из 30 стран военного блока протокол о принятии Швеции и Финляндии подписали 24, включая Соединенные Штаты.

«Да, есть разногласия в НАТО, но у нас всегда получалось преодолевать эти разногласия», - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о затягивании процесса вступления вышеупомянутых стран Турцией.  

Генсек отметил, что пока это самый быстрый процесс вступления в альянс, однако важно воспринимать всерьез озабоченности всех государств альянса в сфере безопасности.

«Ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция», - подчеркнул Столтенберг.

На пресс-конференции генсек также отметил, что Североатлантический альянс размещает новые силы на своей восточной границе. Таким образом блок дает России сигнал о том, что собирается защищать каждый дюйм своей территории, пояснил он.

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