Столтенберг признал важными опасения Турции по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Из 30 стран военного блока протокол о присоединении скандинавских стран к военному блоку подписали 24, рассказал генсек.

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Разногласия с Турцией по вопросу вступления в НАТО Швеции и Финляндии сохраняются, но в альянсе надеются в скором времени их преодолеть. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По его словам, из 30 стран военного блока протокол о принятии Швеции и Финляндии подписали 24, включая Соединенные Штаты.

«Да, есть разногласия в НАТО, но у нас всегда получалось преодолевать эти разногласия», - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о затягивании процесса вступления вышеупомянутых стран Турцией.

Генсек отметил, что пока это самый быстрый процесс вступления в альянс, однако важно воспринимать всерьез озабоченности всех государств альянса в сфере безопасности.

«Ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция», - подчеркнул Столтенберг.

На пресс-конференции генсек также отметил, что Североатлантический альянс размещает новые силы на своей восточной границе. Таким образом блок дает России сигнал о том, что собирается защищать каждый дюйм своей территории, пояснил он.