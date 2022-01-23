Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете этапа Кубка мира

Российские биатлонисты завоевали второе место в мужской эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. «Золото» выиграла сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию 4х7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах.

Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов представили сборную России. Они уступили победителям одну минуту 57,2 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Немецкие биатлонисты на соревнованиях стали третьими.

Ранее в итальянском Антхольце в рамках эстафетной гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону женская сборная России заняла второе место. В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.