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Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете этапа Кубка мира

Елизавета Потейчук
16:28 23.01.2022
В составе российской команды выступили Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
Российские биатлонисты заняли второе место в эстафете этапа Кубка мира
© Фото: Sven Hoppe, dpa, Globallookpress
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Российские биатлонисты завоевали второе место в мужской эстафете в рамках седьмого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. «Золото» выиграла сборная Норвегии, которая преодолела дистанцию 4х7,5 километра за один час 12 минут 14,7 секунды с четырьмя дополнительными патронами на восьми огневых рубежах.

Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов представили сборную России. Они уступили победителям одну минуту 57,2 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг. Немецкие биатлонисты на соревнованиях стали третьими.

Ранее в итальянском Антхольце в рамках эстафетной гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону женская сборная России заняла второе место. В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина.

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