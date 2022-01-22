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Сборная России завоевала «серебро» в женской эстафете этапа Кубка мира по биатлону

Елизавета Потейчук
18:39 22.01.2022
Россиянки уступили победительницам 24,6 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав три штрафных круга.
Сборная России завоевала «серебро» в женской эстафете этапа Кубка мира по биатлону
© Фото: Sven Hoppe, dpa , Globallookpress
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В итальянском Антхольце в рамках эстафетной гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону женская сборная России заняла второе место. «Золото» завоевали норвежки, которые прошли дистанцию 4x6 километров за один час 12 минут 54,1 секунды с десятью дополнительными патронами и одним штрафным кругом.

В составе российской команды выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич и Ульяна Нигматуллина. Россиянки уступили соперницам 24,6 секунды, использовав 12 дополнительных патронов и пробежав три штрафных круга. Третье место заняла сборная Франции.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в индивидуальной гонке Кубка мира. Спортсмен преодолел трассу за 49 минут и 46,8 секунды, при этом он не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

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