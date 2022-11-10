Названа причина странного поведения косуль-«зомби» в Курганской области

По мнению исследователей, инфекция - споры клостридий - способна долгое время сохраняться в почве.

© Фото: Erhard Nerger, imagebroker, Globallookpress

Ученые рассказали, что могло послужить причиной странного поведения и гибели косуль в Курганской области. Они отметили, что всему виной стала инфекция - клостридиоз.

Исследователи не могут назвать, что стало источником заражения. Однако, по их словам, споры клостридий способны долгое время сохраняться в почве. Об этом РИА Новости сообщили в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН.

Ученые сказали, что продолжится наблюдение за ситуацией. Но скорее всего, вспышка заболевания закончится сама собой. Однако они не исключают, что инфекция будет распространяться, и «тогда придется принимать какие-то меры».

Ранее «Звезда» рассказывала о спасении дрессированных дельфинов в Черном море. Несколько лет животные развлекали зрителей одного из частных цирков на воде, а когда шоу стало нерентабельным, руководство решило отправить их на волю - на верную гибель.

Афалины уплыли в открытое море. К их поискам подключились местные власти, специалисты Росприроднадзора и дрессировщики.