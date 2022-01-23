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В Подмосковье полыхает здание ресторана

Елизавета Потейчук
15:59 23.01.2022
На данный момент данных о пострадавших и погибших в результате возгорания не поступало.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковном поселке Андреевка горит здание ресторана. Отмечается, что на данный момент на месте происшествия работают спасатели. Предварительно, сведений о пострадавших и погибших не поступало. Уточняется, что горит пристройка к ресторану, по всей площади полыхает беседка.

«23.01.2022 в 13.44 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Солнечногорск, поселок Андреевка, строение 40г. Дальнейшая информация уточняется», - говорится на сайте подмосковного МЧС.

В спасательном ведомстве также отметили, что для ликвидации возгорания привлечено 16 единиц техники и 56 человек. Кадры полыхающего здания публикует «Звезда».

Ранее в Санкт-Петербурге произошел пожар в здании возле станции метро «Старая деревня». Для ликвидации возгорания было привлечено 8 единиц техники и 35 человек.

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