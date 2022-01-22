В стране и мире В Петербурге загорелось здание возле метро «Старая Деревня» Алексей Курильченко В результате пожара никто не пострадал. © Видео: Вконтакте, ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП © Фото: Вконтакте, ОЧЕВИДЕЦ СПб | ЧП Читайте нас на: В Санкт-Петербурге произошел пожар в здании возле станции метро «Старая деревня». Сотрудники МЧС РФ уже потушили огонь, в результате инцидента никто не пострадал. «В административном здании, на втором этаже, в офисном помещении площадью 25 кв. метров горела обстановка на площади 20 кв. метров. В 17:16 локализация пожара. В 17:17 ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении на сайте городского управления МЧС. Для ликвидации возгорания было привлечено 8 единиц техники и 35 человек. Ранее в Раменском загорелся магазин с автомобильными красками. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Кадры полыхающего здания опубликованы пользователями ВКонтакте. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика