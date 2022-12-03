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Кучерена рассказал о сложностях Сноудена в России

Ян Брацкий
15:24 03.12.2022
В свободное время Эдвард Сноуден посещает музеи и театры, знакомится с русской культурой и обычаями, рассказал его адвокат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sebastian Willnow, dpa, GlobalLookPress
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Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден делает большие успехи в изучении русского языка. Однако сложности еще есть. Об этом «Звезде» рассказал адвокат экс-сотрудника американских спецслужб Анатолий Кучерена.

«Он изучает с первых дней русский язык. Непросто он ему дается, язык сложный. Он получил гражданство, принял присягу и получил паспорт Российской Федерации. Его дети будут изучать русский, они родились на территории РФ. Конечно, будут учить и английский, поскольку родители англоязычные. Они сами решат, в какой детский сад отдать детей и в какую школу», - рассказал Кучерена.

С его слов, семья Сноудена приняла принципиальное решение остаться в России и связать свою дальнейшую судьбу с нашей страной. Жена бывшего разведчика полностью разделяет его решение и тоже будет получать гражданство РФ.

«Мы общаемся на русском языке. Он говорит, что ему нравится наша страна и наша культура. Он старается посещать театры и музеи. Ему все это интересно. Супруга тоже будет получать гражданство и проживать здесь с ним и с детьми», - добавил юрист.

Накануне стало известно о том, что Эдвард Сноуден получил российский паспорт. Напомним, в сентябре по указу президента Владимира Путина американец стал гражданином РФ. До этого Сноуден несколько лет ждал российского гражданства, так как оформление шло на общих основаниях.

На родине экс-сотрудника спецслужб обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Дело в том, что в июне 2013 года Сноуден передал прессе секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

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