Его супруга сейчас находится на стадии подачи заявления на получение удостоверения личности.

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️Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден принял присягу и получил российский паспорт. Его супруга сейчас находится на стадии подачи заявления на получение удостоверения личности. Об этом в пятницу сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

Напомним, в сентябре по указу президента Владимира Путина американец стал гражданином РФ. До этого Сноуден несколько лет ждал российского гражданства, так как оформление шло на общих основаниях.

На родине экс-сотрудника АНБ обвиняют в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Дело в том, что в июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров.

После этого он некоторое время скрывался и в итоге сбежал в Россию, где получил убежище.