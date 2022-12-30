Командующий ВДВ исполнил желание девочки Саши из Калужской области

Кроме того, Михаил Теплинский поздравил всех детей с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой.

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В Воздушно-десантных войсках прошла ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский исполнил новогоднее пожелание девочки Александры из города Сосенский Калужской области.

Мечтой 6-летней Саши был новый велосипед, который она и получила в подарок от Деда Мороза и Снегурочки.

Михаил Теплинский поздравил всех детей с наступающим Новым годом и пожелал им крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой.

Ранее в Воздушно-космических силах России провели Новогоднюю елку для детей военнослужащих - участников специальной военной операции и благотворительную акцию «Елка желаний». Мальчик Ярослав из Оренбурга вместе с семьей побывал в Центре показа авиационной техники в подмосковной Кубинке, где они познакомились с пилотажными группами «Русские Витязи» и «Стрижи».

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.