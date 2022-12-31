Первого января в Москву придет погода с «ноябрьским характером»

В Московском регионе ночью и днем первого января 2023 года ожидается мокрый снег с дождем и ветер до 15-17 м/с.

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Москве 1 января 2023 года ожидается погода с «ноябрьским характером». Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также предупредил об осадках в первые сутки нового года.

«Небольшие осадки в новогоднюю ночь в Москве будут преимущественно в виде мокрого снега и мороси, но днем вероятность дождя максимально велика», - заявил Вильфанд.

Кроме этого, ожидается температура 2-5 градусов тепла и ветер, который будет постепенно усиливаться: до 15 м/с ночью и до 17 м/с днем.

Ранее из-за сильного ветра «желтый» уровень погодной опасности был объявлен в Санкт-Петербурге. Об этом также рассказали в Росгидрометцентре. В связи с опасной погодой власти Северной столицы призвали жителей проявлять осторожность при передвижениях по городу.