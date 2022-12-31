По данным Росгидрометцентра опасная погода в Санкт-Петербурге продлиться с девяти утра до девяти вечера 31 декабря 2022 года.

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В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Соответствующее сообщение со ссылкой на Росгидрометцентр размещено на официальном сайте администрации города.

«С 09.00 31 декабря до 21.00 31 декабря на территории Санкт‑Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности», - говорится в публикации.

При этом уточняется, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В данном случае она обусловлена сильным ветром, который в прибрежных частях Санкт-Петербурга может достигать скорости до 15 м/с.

На фоне погодных условий власти города призвали жителей соблюдать осторожность.

Ранее Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде 31 декабря в Москве. По словам синоптика, столицу ожидает мокрый снег и плюсовая температура, которые перейдут и в следующий год. Он также отметил, что такая погода скорее соответствуют Дню народного единства, чем Новому году.