В администрации Кличко проходят обыски

Обыски проводятся в рамках дела о нецелевом использовании рекреационных земель в Киеве и злоупотребления властью.

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Сотрудники госбюро расследований Украины явились с обысками в здание Киевгорсовета, который возглавляет мэр столицы Виталий Кличко.

«Сотрудники ГБР провели обыски в двух департаментах Киевской городской государственной администрации (КГГА) в рамках досудебного расследования относительно нецелевого использования рекреационных земель одного из парков Киева и злоупотребления властью», - уточнило ведомство в Telegram-канале.

По версии следствия, в 2015 году одно из столичных обществ заключило инвестиционное соглашение с КГГА о возведении спортивных объектов. В ходе проверки выполнения работ вскрылись факты нецелевого расходования средств. Кроме того, проекты были выполнены только на треть. Уточняется, что общая сумма инвестиций по договору составляет около 149 миллионов гривен ($4 млн).

Ранее немецкая газета Rheinische Post написала, что украинский президент Владимир Зеленский хочет устранить политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в столице. Недавно Зеленский публично отчитал Кличко за плохо оборудованные пункты обогрева. Это якобы было сделано, чтобы снизить рейтинг мэра Киева.