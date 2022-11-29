В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Rheinische Post: Зеленский намерен избавиться от Кличко

Сергей Лебедев
08:28 29.11.2022
Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в украинской столице.
Rheinische Post: Зеленский намерен избавиться от Кличко
© Фото: Mykola Tys, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Украинский президент Владимир Зеленский хочет устранить политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в столице.

«С начала военной операции в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Зеленским», — говорится в материале немецкой газеты Rheinische Post.

Так, например, недавно Зеленский публично отчитал Кличко за плохо оборудованные пункты обогрева. Это якобы было сделано, чтобы снизить рейтинг мэра Киева.

Ранее появилась информация, что украинский президент попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с ростом популярности генерала среди населения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Видео
Замерзнуть ради Украины: в странах Запада назрел крупный кризис из-за поставок оружия
07:12 В стране и мире
В России предложили маркировать созданный с помощью дипфейков контент
05:24 В стране и мире
Defense News: Польша провоцирует Германию отправить на Украину ЗРК Patriot и вмешаться в конфликт
04:38 В стране и мире
Маск опубликует секретные файлы Twitter о подавлении свободы слова в США
03:25 Армия
Видео
«Вышли без потерь»: командир участвующего в СВО подразделения рассказал, за что получил орден Мужества
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.