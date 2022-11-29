Rheinische Post: Зеленский намерен избавиться от Кличко

Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в украинской столице.

© Фото: Mykola Tys, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

Украинский президент Владимир Зеленский хочет устранить политического оппонента в лице мэра Киева Виталия Кличко. Поводом для этого могут стать проблемы с электроэнергией и отоплением в столице.

«С начала военной операции в Киеве действовало негласное перемирие. Однако теперь этот консенсус отменен президентом Зеленским», — говорится в материале немецкой газеты Rheinische Post.

Так, например, недавно Зеленский публично отчитал Кличко за плохо оборудованные пункты обогрева. Это якобы было сделано, чтобы снизить рейтинг мэра Киева.

Ранее появилась информация, что украинский президент попросил главкома страны Валерия Залужного снизить уровень публичности. Это связано с ростом популярности генерала среди населения.