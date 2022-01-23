Путин поздравил ДОСААФ с юбилеем и отметил вклад общества в Великую Победу

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь 95-летия со дня образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Верховный главнокомандующий отметил, что воспитанники организации внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.

«Среди тех, кто прошел эту настоящую школу мужества - блестящая плеяда военачальников, талантливых ученых и конструкторов, прославленных космонавтов и летчиков. Тысячи воспитанников организации достойно сражались на фронтах Великой Отечественной, добивались выдающихся достижений в самых разных сферах деятельности», - говорится в сообщении на сайте ДОСААФ.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с 95-летним юбилеем образования ДОСААФ, отметив неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.