Сергей Шойгу поздравил ДОСААФ с 95-летним юбилеем

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поздравил с 95-летним юбилеем образования Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), отметив неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Сегодня оборонное общество, продолжая традиции предшественников, успешно обучает граждан по военно-учетным специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта, готовит специалистов массовых технических профессий, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитию юнармейского и поискового движений», - заявил Шойгу.

ДОСААФ России - это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей своей многолетней историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи как самоотверженных защитников Родины.

«За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В суровое время в ней прошли обучение сотни тысяч человек – моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых престижных соревнований», - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте организации.

В прошлом году ДОСААФ и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет залогом долгих и плодотворных партнерских отношений в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Юрий Хведчин