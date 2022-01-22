Глава ДНР сообщил о возможных провокациях Киева на промышленных объектах Донбасса

Провокации Киева на промышленных объектах Донбасса не исключены. При этом совокупность фактов говорит о том, что «подготовка велась достаточно определенными составляющими». Об этом заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Где-то произошел сбой, но это не исключает, что не будет заново каких-то определенных шагов, потому что диверсионные группы, они продолжают сейчас, по нашим данным, находиться у линии соприкосновения. Будет ли сейчас какая-то атака на инфраструктурные объекты, которые есть в перечне непосредственно, это газоснабжение, водоснабжение, линии электропередач, другие - посмотрим. Пока они в режиме ожидания», - пояснил Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также Денис Пушилин сообщил, что на данный момент ДНР наблюдает нахождение порядка 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, в район постоянно поступает военная техника.