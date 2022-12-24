Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Российский хоккеист обошел Горди Хоу и занял чистое второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

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«Вашингтон» одержали победу над «Виннипег Джетс» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Решающую роль сыграли дубль и передача Овечкина.

Матч НХЛ проходил в столице США. Из состава победителей шайбы забросили Александр Овечкин, оформивший дубль на 19-й и 60-й минутах, Сонни Милано, принявший передачу от российского хоккеиста на 33-й минуте, и Ник Дауд на 44-й минуте. В «Виннипег Джетс» шайбу на 50-й минуте забросил Кевин Стенлунд.

Для Александра Овечкина заброшенные в ходе матча две шайбы стали 801-м и 802-м голами в его карьер НХЛ. В результате он обошел Горди Хоу, на счету которого 801 гол, и вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Первое место по-прежнему остается за Уэйном Гретцки с его 894-мя голами.

Ранее во время домашнего матча «Вашингтон» - «Детройт» Овечкин сделал 646-ую голевую передачу в лиге, тем самым обогнав Бобби Орра. По этому показателю россиянин вышел на 70-е место.