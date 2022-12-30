Москвичам пообещали мокрый снег в новогоднюю ночь

Погода отстает от своего климатического развития примерно на два месяца, отметил Роман Вильфанд.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с RT описал погоду в столице 31 декабря и 1 января.

Метеоролог считает, что период теплый погоды, которым будет заканчиваться нынешний год, перейдет в 2023-й.

«Температуры и 31 декабря, и 1 января больше соответствуют не новогодним праздникам, а Дню народного единства...Погода отстает от своего климатического развития примерно на два месяца», - рассказал Вильфанд.

По его словам, в эти два дня в праздничной столице ожидается выпадение мокрого снега, а также морось.

«Ночные температуры в диапазоне -2...+2 °С, а днем 1 января прогнозируется +3...+5 °С. Это значит, что температура приблизится к своему максимуму, а может быть, даже превысит его. Максимальное значение в Москве 1 января было зафиксировано в 1973 году и составило +4,2 °С», - добавил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупреждала жителей столицы об опасной погоде в городе в последние дни уходящего года.