Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в небе над ДНР

Также средства ПВО перехватили десять беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Истребительная авиация ВКС России в районе города Селидово в Донецкой Народной Республике сбила украинский вертолет Ми-8. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также за сутки средствами ПВО сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов. БПЛА перехватили в Луганской и Донецкой народных республиках.

Кроме того, удалось уничтожить восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Попасной, Лисичанска, Волновахи, Новопетриковки и Куйбышево.

Напомним, в Министерстве обороны России также сообщили, что в районе Краматорска были поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Материал подготовили: Сергей Лебедев, Николай Баранов