Daily Mail: главу ЕК раскритиковали за сравнение Украины с Ирландией

© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, GlobalLookPress

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен подвергли критике за сравнение конфликта на Украине с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании. Свое заявление политик сделала на заседании парламента в Дублине, посвященном 50-летию членства страны в ЕС.

«Сегодня еще одна европейская нация борется за независимость. Конечно, Ирландия далеко от линии фронта в Украине. Как и наши друзья в Восточной Европе, вы знаете, что на Украине поставлено на карту больше, чем будущее одной страны», — передает слова Урсулы портал Daily Mail.

Слова главы Еврокомиссии вызвали недовольство в Великобритании. Так, член Консервативной партии и экс-министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Джейкоб Рис-Могг назвал высказывание политика «недипломатичным, неразумным и неправильным».

Напомним, ранее председатель Европейской комиссии вызвала шквал критики в свой адрес из-за слов о России. Политик в недавнем выступлении в Европарламенте призвала жителей ЕС «проявить решимость, а не умиротворение». В конечном счете она заявила, что сейчас «не время мириться» с Россией.