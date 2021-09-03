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ДОСААФ и центр «Авангард» подписали соглашение о сотрудничестве

Алексей Баранов
16:40 03.09.2021
Директор центра «Авангард» Дарья Борисова и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков рассказали о совместной работе по организации военно-патриотического и физического воспитания, а также спортивной подготовке молодежи, продвижении и развитии военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, просветительской работе по организации и проведению мероприятий по изучению истории Отечества и Вооруженных сил РФ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России подписали соглашение о сотрудничестве, которое станет залогом долгих и плодотворных партнерских отношений в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

«ДОСААФ России в лице председателя Александра Петровича Колмакова всегда были нашими надежными партнерами и единомышленниками. Однако в новых условиях для реализации совместных по-настоящему социально значимых, важных и амбициозных проектов необходимо в том числе и юридически закрепить отношения между нашими организациями», - рассказала директор центра «Авангард» Дарья Борисова.

Подписание соглашения с ДОСААФ России, как одним из главных субъектов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан РФ, позволит перенять опыт и усовершенствовать систему прохождения НВП в центре «Авангард».

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