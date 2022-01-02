В стране и мире МЧС показало новые кадры пожара в жилом доме под Екатеринбургом Иван Линдеманн В ведомстве отметили, что на площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и 4 квартиры. © Видео: ГУ МЧС по Свердловской области © Фото: МЧС России Читайте нас на: Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало кадры пожара в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог. В ведомстве отметили, что на площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и 4 квартиры. «Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома - деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек», - отметили в МЧС. Пострадали два человека. Они госпитализированы в Центральную районную больницу с симптомами легкого отравления продуктами горения. Также уточняется, что для размещения жильцов в ближайшей школе развернут пункт временного размещения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика