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МЧС показало новые кадры пожара в жилом доме под Екатеринбургом

Иван Линдеманн
03:14 02.01.2022
В ведомстве отметили, что на площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и 4 квартиры.
© Видео: ГУ МЧС по Свердловской области © Фото: МЧС России
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Главное управление МЧС по Свердловской области опубликовало кадры пожара в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог.

В ведомстве отметили, что на площади 500 квадратных метров горит чердачное перекрытие и 4 квартиры.

«Тушение пожара осложняется конструктивными особенностями дома - деревянными перекрытиями и пустотами между ними. Из дома были эвакуированы 40 человек», - отметили в МЧС.

Пострадали два человека. Они госпитализированы в Центральную районную больницу с симптомами легкого отравления продуктами горения.

Также уточняется, что для размещения жильцов в ближайшей школе развернут пункт временного размещения.

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