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Опубликованы кадры мощного пожара в жилом доме под Екатеринбургом

Иван Линдеманн
01:38 02.01.2022
В МЧС подтвердили факт пожара.
© Видео: [ТСЛ] Типичный Сухой Лог / ВКонтакте © Фото: [ТСЛ] Типичный Сухой Лог / ВКонтакте
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В населенном пункте Сухой лог в Свердловской области произошел мощный пожар в жилом многоквартирном доме. Видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как следует из информации очевидцев, речь идет о трехэтажном многоквартирном доме на Милицейской улице. Местные жители в социальных сетях утверждают, что у этого дома деревянные перекрытия. Из этого следует, что здание, возможно, спасти не удастся.

В МЧС подтвердили факт пожара. На месте работают спасатели, процесс тушения все еще происходит. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

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