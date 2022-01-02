Опубликованы кадры мощного пожара в жилом доме под Екатеринбургом

В населенном пункте Сухой лог в Свердловской области произошел мощный пожар в жилом многоквартирном доме. Видео публикуют очевидцы в социальных сетях.

Как следует из информации очевидцев, речь идет о трехэтажном многоквартирном доме на Милицейской улице. Местные жители в социальных сетях утверждают, что у этого дома деревянные перекрытия. Из этого следует, что здание, возможно, спасти не удастся.

В МЧС подтвердили факт пожара. На месте работают спасатели, процесс тушения все еще происходит. Информация о погибших и пострадавших уточняется.