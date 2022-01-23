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Появилось видео из аэропорта Краснодара, где пассажиры не могут улететь из-за сильного снегопада

Алиса Кононенко
13:40 23.01.2022
Сообщается, что было отменено 16 рейсов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Международный аэропорт Краснодара ночью был закрыт из-за снегопада до 13.00 мск воскресенья, однако люди до сих пор не могут улететь. На снятых очевидцами кадрах можно заметить, что работа воздушной гавани на настоящий момент практически полностью парализована.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на данные синоптиков, объем снега, который выпал ночью 22 января  превысил норму осадков с начала года на 35%. 

Согласно метеопрогнозам, улучшения ситуации не будет: ожидается дождь, налипание мокрого снега на проводах и деревьях и сильный гололед. В Краснодаре и еще 33 муниципалитетах края объявлен режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи человек «застряли» из-за снегопада в аэропорту, задержаны более 20 рейсов, девять отправили на запасные аэродромы. 

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