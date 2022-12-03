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В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО

Сергей Лебедев
13:49 03.12.2022
Местные активисты устроили митинг, требуя остановить перевозку оружия.
В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, GlobalLookPress
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В портовом греческом городе Александруполис сошел с рельсов поезд с американскими танками и бронированными машинами. Предполагается, что технику направлялась на границу НАТО с Россией.

Сейчас на месте происшествия начаты восстановительные работы с использованием кранов. Полиция оцепила участок для охраны техники, сообщает греческий портал 902.gr.

Вскоре после крушения греческие активисты устроили митинг, требуя остановить перевозку оружия. По их мнению, такие грузы угрожают безопасности.

«Александруполис — порт народов, а не оплот империалистов»,— заявили митингующие.

Напомним, в начала ноября в центре Сеула сошел с рельсов поезд. Пострадали тридцать пассажиров.

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