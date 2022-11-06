Тридцать пострадавших: поезд сошел с рельсов в центре Сеула

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Поезд сошел с рельсов в центре Сеула. По меньшей мере 30 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает агентство Yonhap. Инцидент произошел в 20:55 по местному времени (14:55 мск). В поезде находились 275 пассажиров.

«Поезд сошел с рельсов в центре Сеула, в результате чего 30 пассажиров получили ранения», - говорится в сообщении.

Поезд следовал в город Иксан в провинции Северная Чолла, расположенной приблизительно в 180 километрах от Сеула.

В июне на юге Китая скоростной пассажирский поезд сошел с рельсов из-за внезапного схода оползня. Центральное телевидение Китая сообщило, что в результате происшествия погиб машинист. По меньшей мере восемь человек пострадали.

По сообщению СМИ, перед входом в туннель около станции Жунцзян поезд попал под оползень, который затронул железнодорожные пути. Седьмой и восьмой вагоны поезда сошли с рельсов.