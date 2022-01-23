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Диетолог рассказала, с какими лекарствами нельзя сочетать имбирь

Марина Крижановская
01:30 23.01.2022
Одним из существенных свойств имбиря является снижение уровня сахара в крови.
Диетолог рассказала, с какими лекарствами нельзя сочетать имбирь
© Фото: pexels.com
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Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала  с какими лекарственными препаратами нельзя сочетать имбирь. По ее словам, это может привести к негативным последствиям. Она рекомендовала советоваться со специалистом перед употреблением имбиря в качестве противовирусного средства.

«Выбирая для себя именно такой путь натурального лечения, нужно быть уверенным, что ни по одному из сопутствующих заболеваний нет противопоказаний для приема имбиря. Конечно, если вы раз в месяц нарезали два-три колечка имбиря и положили в чай, это другое дело, это просто для вкуса. А если делать имбирный чай, имбирное варенье, лекарственные настои и тому подобное и использовать их на ежедневной основе, нужно обязательно обратить внимание на все назначенные вам лекарства и посоветоваться с врачом. Мы говорим о больших дозах и регулярной основе», - объяснила она радио Sputnik.

Также специалист не рекомендует пить чай с имбирем во время приема жаропонижающих средств.

«Имбирь нельзя сочетать с ибупрофеновыми жаропонижающими - это распространенная ошибка. Имбирь обычно все вспоминают, когда начинают болеть, поэтому пьют жаропонижающее, а потом - чай с имбирем. Но это понижает свертываемость крови, поэтому не стоит этого делать», - сказала врач Дюваль.

Она добавила, что частое применение имбиря приводит к снижению уровня сахара в крови.

«Имбирь не стоит сочетать с препаратами, которые снижают сахар в крови. Например, он не сочетается с α-липоевой кислотой, с хромом, с чесноком (некоторые могут принимать экстракт чеснока) с женьшенем, с псиллиумом. Имбирь тоже снижает сахар в крови, и этот показатель может сильно упасть», - рассказала врач-диетолог.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали список «суперпродуктов», которые могут значительно укрепить иммунитет. На первом месте оказались цитрусовые, которые могут помочь в борьбе с инфекциями. На втором - брокколи, в котором содержится большое количество витаминов A, C и E, а также клетчатка и антиоксиданты. На третьем месте оказался чеснок, употребление которого может снизить риск заболевания простудой.

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