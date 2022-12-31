Врач-эндокринолог рассказала, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Как отметила эксперт, основное пиршество лучше начать примерно в 9 часов вечера, а не откладывать на полночь.

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Врач-эндокринолог, эксперт по превентивной и anti-age медицине «Европейского медицинского центра» Елена Островская поделилась советами, которые помогут россиянам не переесть в новогоднюю ночь. По ее словам, нельзя голодать весь день 31 декабря.

«Нужно полноценно пообедать и перекусить что-то легкое часов в 7 вечера, чтобы не садиться совсем голодным за стол», - сказала она в интервью агентству «Прайм».

Как отметила эксперт, основное пиршество лучше начать примерно в 9 часов вечера, а не откладывать на полночь. Она подчеркнула, что под бой курантов достаточно ограничиться шампанским и легкой закуской, а вот от сладостей, по словам Островской, необходимо воздержаться.

Кроме того, врач посоветовала запланировать прогулку или другие развлечения, чтобы не сидеть за праздничным столом целую ночь. Со слов доктора, важно пить больше жидкости, чтобы заполнить желудок. Также Островская обратила внимание на рацион: отказываться от традиционных блюд не стоит, однако необходимо соблюдать норму.

Ранее педиатр рассказала, как лучше организовать праздничный стол детям. По словам Веры Скворцовой, самых маленьких участников праздника лучше рассадить за отдельным столом.