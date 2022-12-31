В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Педиатр рассказала, как лучше организовать праздничный стол детям

Семен Лавров
01:03 31.12.2022
Самых маленьких участников праздника лучше рассадить за отдельным столом.
Педиатр рассказала, как лучше организовать праздничный стол детям
© Фото: gourmet-vision, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

На Новый год детей желательно рассадить за отдельным от взрослых столом. Такую рекомендацию дала педиатр Вера Скворцова, сообщает ТАСС.

По мнению врача, таким образом удастся избежать употребления малышами неполезных для их здоровья продуктов.

«Для того чтобы избежать неприятностей, весело и радостно встретить Новый год, лучше всего организовать детям отдельный праздничный стол», - рассказала Вера Скворцова.

Однако, если сделать это не представляется возможным, педиатр рекомендовала накормить детей привычными для них блюдами заранее, непосредственно до начала праздничного застолья.

Еще одну рекомендацию для организации новогоднего стола ранее дала диетолог Татьяна Залетова. Она предостерегла россиян от употребления газированных спиртных напитков, а также от смешивания алкоголя друг с другом.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.