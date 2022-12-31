Педиатр рассказала, как лучше организовать праздничный стол детям

Самых маленьких участников праздника лучше рассадить за отдельным столом.

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На Новый год детей желательно рассадить за отдельным от взрослых столом. Такую рекомендацию дала педиатр Вера Скворцова, сообщает ТАСС.

По мнению врача, таким образом удастся избежать употребления малышами неполезных для их здоровья продуктов.

«Для того чтобы избежать неприятностей, весело и радостно встретить Новый год, лучше всего организовать детям отдельный праздничный стол», - рассказала Вера Скворцова.

Однако, если сделать это не представляется возможным, педиатр рекомендовала накормить детей привычными для них блюдами заранее, непосредственно до начала праздничного застолья.

Еще одну рекомендацию для организации новогоднего стола ранее дала диетолог Татьяна Залетова. Она предостерегла россиян от употребления газированных спиртных напитков, а также от смешивания алкоголя друг с другом.