Депутат Бурматов обвинили в гибели семилетней девочки чиновников Забайкалья

Чиновники Забайкальского края, которые сейчас призывают изменить федеральный закон о безнадзорных животных, на практике даже не пытались его исполнять и сознательно саботировали, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Этот закон они даже не пытались выполнить. Вчера мы подняли итоги проверки Генеральной прокуратуры , которая проводилась по нашему депутатскому запросу во всех регионах РФ - Забайкалье там фигурирует, как регион, допустивший серьезные нарушения закона», - рассказал Бурматов «Звезде».

По словам депутата, в регионе не были своевременно заключены контракты на отлов, содержание животных и другие мероприятия, в связи с чем была реакция органов прокуратуры.

«Предложения отменить закон не звучат из регионов, где его просто исполняют. Они не звучат в Москве, где вы не найдете ни одной бездомной собаки, не звучат в Нижнем Новгороде, где за три года в два раза сократили популяцию бездомных животных, не убив ни одно из них, а просто построив приюты, помещая их туда», - подчеркнул политик.

Он добавил, что уголовное дело по факту трагедии в Забайкалье является уже 27 по стране в связи с тем, что ряд регионов просто саботирует исполнение федерального закона. По словам депутата, у чиновников есть две причины такого поведения.

«Либо они некомпетентны настолько, что не в силах выполнить элементарные функции по строительству приютов и отлову безнадзорных животных, либо есть факты коррупции. Раньше кровавый бизнес на убийстве животных приносил тем, кто им занимался, около двух миллиардов рублей в год. Это сумма всех муниципальных контрактов, заключенных на убийстве животных в целом по стране».

Зампред подчеркнул, что эти два миллиарда рублей можно было строить каждый год сто приютов.

«Если чиновники не ремонтируют дороги, то по этим дорогам будет не проехать. Если чиновники не организуют уборку мусора или снега, то будет коллапс. И если они не регулируют численность безнадзорных животных, то будут смерти - и мы, к сожалению сейчас это видим. Я вынужден с прискорбием констатировать, что кровь этой несчастной девочки на совести чиновников Забайкальского края - и юридически. и морально», - резюмировал Владимир Бурматов.

Напомним, после трагедии, произошедшей с семилетним ребенком в поселке Домна, Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил попросить власти об изменении федерального закона, регулирующего отлов безнадзорных животных.