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«Радости нет предела»: бойцы ВС РФ поделились эмоциями после возвращения на родину

Максим Крюков
23:46 31.12.2022
В преддверии Нового года благодаря переговорному процессу домой вернулись 82 российских бойца.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие, которые в результате переговорного процесса вернулись на родину в преддверии Нового года, выразили слова благодарности всем тем, кто принимал участие в их освобождении.

«Всем большое спасибо за наше освобождение. За то, что мы сегодня уже поговорили с нашими родными, поздравили их с Новым годом. Нашей радости нет предела. Большое всем спасибо», - сказал военнослужащий Сергей.

Слова благодарности и поздравление с Новым годом также передал военный Александр.

«Очень рад, что вернулся в Россию, спасибо за это Министерству обороны. В канун Нового года это, наверное, лучший подарок», - заявил боец Михаил.

Еще один военный по имени Сергей обратился к военнослужащим со следующими словами: «Мужики, поднажмите еще чуть-чуть, кропалик остался, работайте, братья».

Ранее были опубликованы кадры возвращения военнослужащих ВС РФ из украинского плена в подмосковный аэродром Чкаловский. На родину 31 декабря благодаря переговорному процессу вернулись 82 российских бойца.

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