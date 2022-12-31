«Спасибо, что мы дома»: кадры возвращения военнослужащих из украинского плена в Чкаловский

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Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими, где им грозила смертельная опасность, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. В канун Нового года благодаря переговорному процессу на родину вернулись 82 бойца.

После приземления военнослужащих отправят в медицинские учреждения Минобороны России, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 31 декабря возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.