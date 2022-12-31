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«Спасибо, что мы дома»: кадры возвращения военнослужащих из украинского плена в Чкаловский

22:55 31.12.2022
На родину 31 декабря благодаря переговорному процессу вернулись 82 российских бойца.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими, где им грозила смертельная опасность, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. В канун Нового года благодаря переговорному процессу на родину вернулись 82 бойца.

После приземления военнослужащих отправят в медицинские учреждения Минобороны России, где они пройдут лечение и реабилитацию.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 31 декабря возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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