«Спасибо, что мы дома»: кадры возвращения военнослужащих из украинского плена в Чкаловский
На родину 31 декабря благодаря переговорному процессу вернулись 82 российских бойца.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими, где им грозила смертельная опасность, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. В канун Нового года благодаря переговорному процессу на родину вернулись 82 бойца.
После приземления военнослужащих отправят в медицинские учреждения Минобороны России, где они пройдут лечение и реабилитацию.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 31 декабря возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.
Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.