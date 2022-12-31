Кабмин утвердил программу гарантий по бесплатной медпомощи

Она предусматривает список заболеваний, при которых врачебная помощь оказывается бесплатно, а также программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

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Кабмин утвердил программу государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи в 2023 году. Соответствующее постановление за подписью председателя Правительства России Михаила Мишустина опубликовано на официальном правовом портале.

Данный документ утверждает список заболеваний, при которых государство гарантирует оказание гражданам бесплатной медпомощи, порядок ее предоставления, а также программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Кроме этого, он предусматривает обслуживание на плановые 2024 и 2025 год.

«Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», - гласит публикация.

Ранее стало известно, что Кабмин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года. Согласно ей, займ под льготный процент можно оформить на приобретите недвижимости, индивидуальное строительство или покупку земельного участка.