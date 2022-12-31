В РФ создадут совет по развитию технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии

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В России создадут координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Образовать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных», - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, координационный совет имеет полномочия приглашать на свои заседания для участия в обсуждении вопросов экспертов с правом совещательного голоса из числа представителей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, представителей общественных, некоммерческих и других организаций, а также тех, кто не является членом координационного совета.

Также отмечается, что координационный совет будет определять стратегические направления развития биометрических технологий в стране и развития единой биометрической системы и готовить предложения по внедрению в различные сферы правоотношений. Кроме того, КС будет заниматься рассмотрением вопросов и разработкой предложений по модернизации биометрических технологий, по унификации требований к инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи. Также вводится запрет на хранение геномной информации и использование биометрии детей без согласия родителей. Запрещается и передача биометрических данных за рубеж.