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В Госдепе США заявили, что экономика РФ будет «устойчивой, стабильной и мрачной»

Сергей Лебедев
12:52 03.12.2022
Там считают, что рост экономики будет зависеть от спроса на нефть.
В Госдепе США заявили, что экономика РФ будет «устойчивой, стабильной и мрачной»
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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США ожидают, что ситуация в российской экономике будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Об этом заявил главный экономист Госдепартамента Эмили Бланшард.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», - передает РИА Новости слова экономиста.

Бланшард предположила, что к 2030 году экономика России будет как минимум на 20% меньше по сравнению с тем, если бы не спецоперация на Украине. По ее мнению, рост экономики РФ зависит от спроса на нефть и усилий по снижению негативных последствий в рамках фискальной и монетарной политики.

Между тем, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила позитивные признаки в экономике России. По данным ЦБ, сейчас идет «структурная перестройка экономики», что приведет к переменам на рынке труда.

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