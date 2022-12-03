В Госдепе США заявили, что экономика РФ будет «устойчивой, стабильной и мрачной»

Там считают, что рост экономики будет зависеть от спроса на нефть.

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США ожидают, что ситуация в российской экономике будет «невероятно устойчивой, стабильной и мрачной». Об этом заявил главный экономист Госдепартамента Эмили Бланшард.

«Прогнозы того, что произойдет в будущем, остаются невероятно устойчивыми, стабильными и мрачными», - передает РИА Новости слова экономиста.

Бланшард предположила, что к 2030 году экономика России будет как минимум на 20% меньше по сравнению с тем, если бы не спецоперация на Украине. По ее мнению, рост экономики РФ зависит от спроса на нефть и усилий по снижению негативных последствий в рамках фискальной и монетарной политики.

Между тем, ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила позитивные признаки в экономике России. По данным ЦБ, сейчас идет «структурная перестройка экономики», что приведет к переменам на рынке труда.