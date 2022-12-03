Вживление чипов в мозг может стать способом улучшения памяти в будущем

Ранее ведущий эксперт в области биоинженерных систем для восстановления зрения рассказал, что в России в настоящий момент уже испытывают чипы для людей на обезьянах.

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В будущем люди смогут улучшить себе память или другие когнитивные функции при помощи чипов, вживляемых в мозг. Это может стать таким же привычным действием, как проведение пластической операции. Об этом «Звезде» рассказал нейрохирург Биктимиров Артур.

«В будущем, возможно, люди буду имплантировать себе какое-то устройство для того, чтобы улучшить себе память или какую-либо функцию. Но, наверное, не в ближайшем будущем», - сказал он.

Также он прокомментировал недавние успехи нейротехнологическая компания Neuralink Илона Маска. По его словам, американская компания не совершает какую-то революцию в создании средств восстановления человека после, например, инсультов.

Но она предлагает наладить именно массовое производство интерфейсов формата «человек-компьютер», что в будущем может не только помочь в восстановлении после серьезных болезней, но и улучшать некоторые функции мозга.

Ранее офтальмолог, ведущий эксперт в области биоинженерных систем для восстановления зрения Андрей Демчинский рассказал, что в России в настоящий момент уже испытывают чипы для людей, которые могут восстановить зрение. Сейчас они находятся на этапе доклинических испытаний на обезьянах.