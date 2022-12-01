Эксперт: в России на обезьянах испытывают чипы для восстановления зрения

Кроме того, он рассказал об отечественном проекте, который работает над протезами рук.

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В России уже испытывают чипы для людей, которые могут восстановить зрение. Сейчас они находятся на этапе доклинических испытаний на обезьянах, как и в компании Neuralink Илона Маска. Об этом «Звезде» рассказал офтальмолог, ведущий эксперт в области биоинженерных систем для восстановления зрения Андрей Демчинский.

«Есть команда у нас в стране, которая занимается инвазивными нейротехнологиями. Зрительный протез, который ставится в кору зрительную для того, чтобы люди, которые полностью потеряли зрение, смогли видеть заново», - сказал он.

Кроме того, эксперт назвал еще один отечественный проект. Он работает над протезами рук. Конструкция подключаются к нервной системе человека, чтобы тот мог начать ощущать предметы.

«Человек потерял руку. Пользуется протезом. Подключение происходит к нервам для того, чтобы имитировать тактильные ощущения и другие», - объяснил офтальмолог.

Ранее стало известно, что нейротехнологическая компания знаменитого американского предпринимателя Илона Маска через полгода начнет испытывать чипы на людях, чтобы они могли использовать компьютер и телефон без помощи рук.