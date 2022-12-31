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Кабмин утвердил экспортную квоту на зерно в первом полугодии 2023 года

Семен Лавров
00:05 31.12.2022
Тарифная квота на вывоз зерна в страны не состоящие в ЕАЭС определена в объеме 25,5 млн тонн.
Кабмин утвердил экспортную квоту на зерно в первом полугодии 2023 года
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Правительство Российской Федерации утвердило объем вывоза зерновых культур в страны, не состоящие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), на период с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Об этом сообщает постановление на официальном портале правовой информации.

«Объем тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, зерновых культур с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) определить в объеме 25,5 миллиона тонн», - гласит публикация.

В декабре вопросы поставок российского зерна обсуждались на наивысшем уровне. Президент Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров рассмотрели договоренности об экспорте сельхозпродукции и удобрений из нашей страны. Также в минувшую среду Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) сообщила об увеличении поставок продукции в страны Азии.

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